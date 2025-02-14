Бойкова допустила ошибки на сальхове и выбросе флип в финале Гран-при России. Их пара с Козловским получила 72,63 балла – худший результат в короткой с 2019-го

Бойкова и Козловский с ошибками откатали короткую программу в финале Гран-при.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили короткую программу в финале Гран-при России в Красноярске.

Бойкова коснулась льда рукой на выезде с параллельного тройного сальхова и допустила аналогичную ошибку на приземлении с выброса тройной флип.

Фигуристы получили за прокат 72,63 балла. Это их худший результат в короткой с 2019 года, когда они набрали 69,99 на чемпионате мира.