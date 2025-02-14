Савичев о жизни в Германии после конфликта на Украине: «Отношение сильно поменялось. Тут газеты лучше не брать – одно вранье. Нам сразу отрубили российские программы на ТВ»

Юрий Савичев рассказал об изменениях в Германии после конфликта на Украине.

«Как только все началось, вызвали в банк – проверили счета на наличие доходов из России. Более того, из банка, клиентом которого я был 25 лет, пришла бумага: «Мы заканчиваем с вами сотрудничество. Переходите в другой банк». Говорю: «Причину назовите». Отвечают: «Мы не обязаны». 25 лет я им нравился, а потом вдруг перестал нравиться? Это не только у меня, а у всех россиян в Германии.

Пошли в другой банк – тоже отказали. Только в третьем сказали: «Это какая-то ерунда, политика». В итоге там открыли счет. Когда все это началось, отношение сильно поменялось. Тут все газеты пишут такое, что лучше не брать и не расстраиваться – одно вранье.

Еще нам сразу отрубили российские программы. Пришла бумага о том, что отключают. Нашли простой выход – взяли более модерновый телевизор, где все есть в интернете. Раньше платили семь евро за четыре российские программы, а сейчас вообще есть все. Но поначалу прижали нас хорошо», – сказал автор золотого гола сборной СССР на Олимпиаде-1988.