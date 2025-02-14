Александр Тихонов: «Я норвежцев называю отмороженными. Их никуда нельзя допускать! Такого количества астматиков нет ни в одной стране мира»
Александр Тихонов заявил, что норвежцев «никуда нельзя допускать».
Ранее стало известно, что Норвегия и ряд других стран намерены опротестовать решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к олимпийской квалификации.
«Я норвежцев называю отмороженными. Этот народ никуда нельзя допускать! Бывший президент Международной федерации биатлона Бессеберг оказался мошенником и пьяницей и опозорил всю Норвегию.
И такого количества астматиков нет ни в одной стране мира. Поэтому не стоит прислушиваться к отмороженным норвежцам. Им лишь бы быть против», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Норвегия и ряд других стран намерены опротестовать решение ISU допустить Россию и Беларусь к отбору на Олимпийские игры-2026
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем