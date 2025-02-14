Александр Тихонов: «Я норвежцев называю отмороженными. Их никуда нельзя допускать! Такого количества астматиков нет ни в одной стране мира»

Александр Тихонов заявил, что норвежцев «никуда нельзя допускать».

Ранее стало известно, что Норвегия и ряд других стран намерены опротестовать решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к олимпийской квалификации.

«Я норвежцев называю отмороженными. Этот народ никуда нельзя допускать! Бывший президент Международной федерации биатлона Бессеберг оказался мошенником и пьяницей и опозорил всю Норвегию.

И такого количества астматиков нет ни в одной стране мира. Поэтому не стоит прислушиваться к отмороженным норвежцам. Им лишь бы быть против», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Норвегия и ряд других стран намерены опротестовать решение ISU допустить Россию и Беларусь к отбору на Олимпийские игры-2026