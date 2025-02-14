Мусиала и «Бавария» продлили контракт до 2030 года. Зарплата – 25-26 млн евро в год, отступные – 175 млн евро

«Бавария» и Джамал Мусиала договорились о новом контракте.

21-летний атакующий полузащитник подписал соглашение с мюнхенским клубом до 2030 года.

Зарплата футболиста составит 25-26 миллионов евро в год, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

В новый договор футболиста включена сумма отступных в размере 175 миллионов евро, рассказал журналист Кристиан Фальк.

В нынешнем сезоне Джамал Мусиала забил 10 голов и сделал 2 передачи в 18 матчах Бундеслиги. Он выступает за «Баварию» с сезона-2021/22.

Фото: fcbayern.com