Мусиала и «Бавария» продлили контракт до 2030 года. Зарплата – 25-26 млн евро в год, отступные – 175 млн евро
«Бавария» и Джамал Мусиала договорились о новом контракте.
21-летний атакующий полузащитник подписал соглашение с мюнхенским клубом до 2030 года.
Зарплата футболиста составит 25-26 миллионов евро в год, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.
В новый договор футболиста включена сумма отступных в размере 175 миллионов евро, рассказал журналист Кристиан Фальк.
В нынешнем сезоне Джамал Мусиала забил 10 голов и сделал 2 передачи в 18 матчах Бундеслиги. Он выступает за «Баварию» с сезона-2021/22.
Фото: fcbayern.com
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Баварии»
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