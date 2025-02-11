В «Браге» подтвердили отмену сделки с «Зенитом» по Саласару. Хавбек вернется в Португалию

В «Браге» подтвердили отмену трансфера Родриго Саласара в «Зенит».

Ранее появилась информация , что полузащитник, уже побывавший в расположении «Зенита », вернется в Португалию. «Брага » приняла решение прекратить переговоры с «Зенитом» и отменить сделку из-за рисков при взаимодействии с Россией.

«Да, это правда», – сообщили в пресс-службе «Браги».

В случае продажи Саласара в «Зенит» португальский клуб выручил бы 15 млн евро и еще 5 млн в виде бонусов.

Трансфер Саласара в «Зенит» из «Браги» сорвался? Что известно