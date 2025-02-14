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«Спартак» и «Ботафого» согласовывают последние детали аренды Медины. Медосмотр – в ближайшее время («Чемпионат»)

Хесус Медина близок к переходу в «Ботафого» из «Спартака».

По данным «Чемпионата», стороны согласовывают последние условия сделки. Сам Медина в ближайшее время пройдет медосмотр.

Ранее появлялась информация, что парагвайский футболист перейдет в бразильский клуб на правах аренды, рассчитанной на год.

Сообщалось, что красно-белые ищут варианты продажи 27-летнего парагвайца. В 14 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету Медины 1 гол и 2 ассиста.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoХесус Медина
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