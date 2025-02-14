Лещук о том, сколько тратит в месяц: «300 тысяч – ресторан, развлечения, еды купить, кварплата. Остальные деньги уходят в инвестиции – американский фондовый рынок»
Игорь Лещук заявил, что тратит около 300 тысяч рублей в месяц.
– Сейчас самый популярный вопрос у коллег – про траты. Сколько тратишь? 100-200 тысяч наверняка уходит в месяц.
– Я себе где-то 300 тысяч на месяц оставляю. Чтобы сходить в ресторан, еще какие-то развлечения, домой еды купить, квартплата – вот это все.
Часть на отпуск могу отложить, но в основном остальные деньги уходят в инвестиции. Недвижимость, фондовый рынок.
– Акции, облигации?
– Ну да, только не в наши. В основном это американский рынок.
Мне помогают, есть варианты инвестировать не через российские компании. Спасибо друзьям в СНГ, через них еще можно работать, – сказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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