Лещук о том, сколько тратит в месяц: «300 тысяч – ресторан, развлечения, еды купить, кварплата. Остальные деньги уходят в инвестиции – американский фондовый рынок»

Игорь Лещук заявил, что тратит около 300 тысяч рублей в месяц.

– Сейчас самый популярный вопрос у коллег – про траты. Сколько тратишь? 100-200 тысяч наверняка уходит в месяц.

– Я себе где-то 300 тысяч на месяц оставляю. Чтобы сходить в ресторан, еще какие-то развлечения, домой еды купить, квартплата – вот это все.

Часть на отпуск могу отложить, но в основном остальные деньги уходят в инвестиции. Недвижимость, фондовый рынок.

– Акции, облигации?

– Ну да, только не в наши. В основном это американский рынок.

Мне помогают, есть варианты инвестировать не через российские компании. Спасибо друзьям в СНГ, через них еще можно работать, – сказал вратарь «Динамо » Игорь Лещук .