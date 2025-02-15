«Челси» проиграл 3 из 4 последних матчей. В АПЛ у команды Марески 2 победы в 9 играх
«Челси» проиграл 3 из 4 последних матчей.
В пятницу команда тренера Энцо Марески уступила «Брайтону» (0:3) в рамках Премьер-лиги. У «Челси», таким образом, 3 поражения в последних 4 играх.
В АПЛ у лондонцев лишь 2 победы в 9 матчах.
На данный момент «Челси» идет 4-м в таблице, набрав 43 очка. 22 февраля он встретится с «Астон Виллой».
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