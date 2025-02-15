«Челси» проиграл 3 из 4 последних матчей. В АПЛ у команды Марески 2 победы в 9 играх

«Челси» проиграл 3 из 4 последних матчей.

В пятницу команда тренера Энцо Марески уступила «Брайтону » (0:3) в рамках Премьер-лиги. У «Челси», таким образом, 3 поражения в последних 4 играх.

В АПЛ у лондонцев лишь 2 победы в 9 матчах.

На данный момент «Челси » идет 4-м в таблице, набрав 43 очка. 22 февраля он встретится с «Астон Виллой».