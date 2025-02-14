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Отступные за Мусиалу в «Баварии» снизятся со 175 до 100 млн евро с лета 2029 года

Отступные за Джамала Мусиалу снизятся до 100 млн евро в последний год контракта.

Сегодня 21-летний атакующий полузащитник продлил соглашение с «Баварией» до 2030 года.

Сообщалось, что в новый договор футболиста включена сумма отступных в размере 175 миллионов евро. 

По сведениям журналиста Керри Хау, отступные за Мусиалу составят 175 млн евро до лета 2029 года. 

Начиная с лета 2029-го сумма выкупа снизится до 100 миллионов евро. Эту информацию подтверждает Флориан Плеттенберг из Sky Sport. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер журналиста Керри Хау
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