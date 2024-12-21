Российских фигуристов допустили на Олимпиаду, Сафонов проиграл 7-е дело за год, Петросян выиграла короткую программу, Фьюри перевесил Усика и другие новости

1. ISU разрешил российским фигуристам и конькобежцам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Россияне будут выступать в одноцветной форме , им запретят общаться со СМИ. У фигуристов квоты будут именными , в Милан смогут поехать только участники квалификационного турнира. Камила Валиева не сможет отобраться из-за сроков дисквалификации.

2. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Даллас» (3:1) на выезде, Шестеркин отразил 41 из 42 бросков , вернувшийся после травмы Панарин отметился передачей. «Миннесота» уступила «Юте» (1:2), Сергачев сыграл больше 29 минут и сделал пас на победный гол, Капризов набрал 0+1 и догнал Кучерова в гонке бомбардиров. «Баффало» проиграл «Торонто» (3:6) – 12-е поражение подряд . Все результаты дня – здесь .

3. Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян с преимуществом в 8 баллов выиграла короткую программу у женщин, Горбачева – 2-я, Фролова – 3-я, Акатьева – 8-я.

Мишина и Галлямов победили в парах, Бойкова и Козловский – 2-е, Хабибуллина и Княжук – 3-и. В танцах на льду лучшими стали Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин – 2-е, Хавронина и Нарижный – 3-и.

4. Суд отклонил иск Сафонова о нарушении права на общение с ребенком. Вратарь «ПСЖ» может видеться с дочерью только в присутствии матери. Это седьмое за год проигранное дело для Матвея. Кроме того, экс-жена Сафонова добивалась психологической экспертизы Матвея из-за слов про стресс от выхода против «Монако».

5. НБА. «Кливленд» обыграл «Милуоки» с разницей «+23», 34 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Шарлотт» и другие результаты .

6. КХЛ. «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» (1:3), «Металлург» победил «Салават» (4:2), «Локомотив» уступил «Автомобилисту» (1:3), «Северсталь» обыграла «Сочи» (2:1).

7. «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» (5:1) в 15-м туре Бундеслиги. У Дэвиса, Киммиха и Мусиалы по голу и ассисту.

8. Жюстин Брезаз-Буше выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси. Пройс – 2-я, Лампич – 3-я, Симон – 7-я, Эльвира Оберг – 32-я.

Кубок Содружества по биатлону. Латыпов победил в спринте, Серохвостов – 2-й, Корнев – 3-й, Логинов – 5-й, Смольский – 12-й. У женщин спринт выиграла Халили, Сливко – 2-я, Плюснина – 3-я, Сола – 4-я.

9. «Милан» в гостях обыграл «Верону» (1:0) в 17-м туре Серии А. Рейндерс забил, Леау травмировался .

10. «Динамо» расторгло контракт с Миской по инициативе клуба. Американский вратарь сыграл 14 матчей в сезоне КХЛ.

11. Энтони, Газоль, Ховард, Стаудемайр и Риверс впервые номинированы на включение в Зал славы баскетбола. В списке кандидатов также Кириленко, Кондрашин и Холден.

12. Тайсон Фьюри перевесил Александра Усика на 25 кг перед реваншем в Эр-Рияде. Боксеры устроили финальную битву взглядов перед боем.

13. Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге: 60-80 пострадавших, среди погибших – ребенок. «Бавария» и «Лейпциг» отреагировали : «Шокированы и опечалены». Тренер мюнхенцев Компани выразил надежду на то, что в Германии и везде наступит мир.

14. Родри признан игроком года по версии The Guardian, Винисиус – 2-й, Ямаль – 4-й, Мбаппе – 10-й.

15. «Манчестер Юнайтед» вручает стюардам пресс-папье за 25 лет работы. При Фергюсоне клуб дарил часы с гравировкой за 1000 фунтов: «Несколько человек ушли из-за этого».

16. Директор «Пари НН» перепутал евро и рубли , когда делал предложение Кокшарову, утверждает Иван Карпов. Удальцов опровергает: «Ничего такого не было».

Цитаты дня .

Дюков про ФИФА и УЕФА: «В следующем году жду возвращения наших клубов и команд . Вполне возможно, что в ближайшее время произойдут изменения»

Яровинский о Китае: «Самая безопасная страна в мире, система слежки – это плюс. Мешок денег брось на улице, никто не тронет – упакуют через два квартала»

Тутберидзе – Акатьевой после ошибки в прокате: «Ты себя просто из борьбы тут же вынимаешь. Все, ты ни за что не борешься »

Крикунов о словах Комличенко: «Цены выросли очень сильно, но мы уже все пережили, нас ничем не запугать! Те, кто пожил в СССР, ничего не боятся . У нас государство защищает граждан»

Матыцин о Fan ID: «Точка была поставлена, когда президент подписал указ . Уровень безопасности на стадионах вырос. Волнения были обусловлены техническими сложностями»

«Винисиус раздражает расистов на поле и вне его. Поэтому он проиграл Родри» . Журналистка Лакомб о «Золотом мяче»

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