Усик и Фьюри устроили финальную битву взглядов перед реваншем в Саудовской Аравии

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели последний стердаун перед реваншем.

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном бою которого за титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе подерутся Александр Усик (22-0) и Тайсон Фьюри (34-1-1).

После церемонии взвешивания боксеры устроили финальную битву взглядов.

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