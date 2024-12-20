Российским фигуристам будет запрещено общаться со СМИ во время квалификационного турнира и на Олимпиаде-2026
Российским фигуристам будет запрещено общаться со СМИ во время Олимпиады-2026.
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Российских фигуристов допустили к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм-2026 в Милане. Отборочный турнир пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.
Во время квалификационного турнира и Олимпиады российские спортсмены и их персонал не смогут общаться с прессой, участвовать в пресс-конференциях, а также проходить через микст-зону соревнований.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
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