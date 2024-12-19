Кубок Содружества. Спринт. Зырянова убежит 11-й, Казакевич – 21-й, Наталия Шевченко – 27-й, Смольская – 31-й, Резцова – 33-й, Сливко – 40-й
Резцова, Сливко, Шевченко, Смольская, Сола пробегут спринт на Кубке Содружества.
Гонка пройдет 20 декабря.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
3-й этап
Чайковский
Спринт, женщины
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Валерия Каюмова
3. Виктория Метеля
4. Анна Грухвина
10. Полина Плюснина
11. Анастасия Зырянова
12. Елизавета Каплина
13. Полина Шевнина
18. Анастасия Шевченко
21. Ирина Казакевич
22. Екатерина Мошкова
23. Дарья Кудаева (Беларусь)
26. Анна Сола (Беларусь)
27. Наталия Шевченко
28. Светлана Миронова
29. Анастасия Халили
31. Динара Смольская (Беларусь)
32. Анастасия Егорова
33. Кристина Резцова
35. Тамара Дербушева
40. Виктория Сливко
43. Кира Дюжева
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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