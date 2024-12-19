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  • Кубок Содружества. Спринт. Зырянова убежит 11-й, Казакевич – 21-й, Наталия Шевченко – 27-й, Смольская – 31-й, Резцова – 33-й, Сливко – 40-й
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Кубок Содружества. Спринт. Зырянова убежит 11-й, Казакевич – 21-й, Наталия Шевченко – 27-й, Смольская – 31-й, Резцова – 33-й, Сливко – 40-й

Резцова, Сливко, Шевченко, Смольская, Сола пробегут спринт на Кубке Содружества.

Гонка пройдет 20 декабря.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

3-й этап

Чайковский

Спринт, женщины

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Валерия Каюмова

3. Виктория Метеля

4. Анна Грухвина

10. Полина Плюснина

11. Анастасия Зырянова

12. Елизавета Каплина

13. Полина Шевнина

18. Анастасия Шевченко

21. Ирина Казакевич

22. Екатерина Мошкова

23. Дарья Кудаева (Беларусь)

26. Анна Сола (Беларусь)

27. Наталия Шевченко

28. Светлана Миронова

29. Анастасия Халили

31. Динара Смольская (Беларусь)

32. Анастасия Егорова

33. Кристина Резцова

35. Тамара Дербушева

40. Виктория Сливко

43. Кира Дюжева

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoВиктория Сливко
logoАнна Грухвина
Виктория Метеля
Дарья Кудаева
результаты
logoИрина Казакевич
logoКристина Резцова
logoКубок Содружества
logoСветлана Миронова
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoАнастасия Шевченко
Тамара Дербушева (Воронина)
Кира Дюжева
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoАнна Сола
Полина Плюснина
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoАнастасия Егорова
logoсборная Беларуси жен
Полина Шевнина
спринт (жен)
logoсборная России жен
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Елизавета Каплина
Анастасия Зырянова
logoЕкатерина Мошкова
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