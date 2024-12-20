«Динамо» расторгло контракт с Миской по инициативе клуба. Голкипер сыграл 14 матчей в сезоне КХЛ

Хантер Миска покинул «Динамо».

Московский клуб объявил о расторжении соглашения с американским голкипером по собственной инициативе.

Хантер Миска перешел в «Динамо » перед этим сезоном из чемпионата Германии.

В нынешнем сезоне Миска провел 14 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 5 побед, пропуская в среднем 2,81 шайбы и отражая 90,8% бросков. Также на счету вратаря одна игра на ноль.

Бело-голубые ранее выменяли голкипера Владислава Подъяпольского из «Лады».