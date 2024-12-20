«Динамо» расторгло контракт с Миской по инициативе клуба. Голкипер сыграл 14 матчей в сезоне КХЛ
Хантер Миска покинул «Динамо».
Московский клуб объявил о расторжении соглашения с американским голкипером по собственной инициативе.
Хантер Миска перешел в «Динамо» перед этим сезоном из чемпионата Германии.
В нынешнем сезоне Миска провел 14 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 5 побед, пропуская в среднем 2,81 шайбы и отражая 90,8% бросков. Также на счету вратаря одна игра на ноль.
Бело-голубые ранее выменяли голкипера Владислава Подъяпольского из «Лады».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт московского «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем