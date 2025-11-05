«Эрлинг Великий». Фанаты «Ман Сити» вывесили баннер с Холандом в шлеме викинга на матче с «Боруссией»
Болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннер в честь Эрлинга Холанда.
«Манчестер Сити» принимает дортмундскую «Боруссию» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Болельщики «горожан» вывесили на трибуне «Этихада» баннер с изображением Холанда, выступавшего за «Боруссию» с 2020 по 2022 год, в шлеме викинга и надписью «Эрлинг Великий».
Скриншот: кадр из трансляции
