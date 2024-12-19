Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук представят произвольные программы
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Пары
Произвольная программа
Начало – 13:35 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Андреева – Александр Акимов
2. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
4. Ясмина Кадырова – Илья Миронов
Вторая разминка
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
После короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 82,95
2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 74,17
3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 73,40
4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 72,52
5. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 71,30
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 68,71
7. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 61,14
8. Дарья Андреева – Александр Акимов – 57,68
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
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