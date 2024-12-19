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Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук представят произвольные программы

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский покажут произвольные программы на ЧР.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Пары

Произвольная программа

Начало – 13:35 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Андреева – Александр Акимов

2. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

4. Ясмина Кадырова – Илья Миронов

Вторая разминка

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

После короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 82,95

2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 74,17

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 73,40

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 72,52

5. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 71,30

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 68,71

7. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 61,14

8. Дарья Андреева – Александр Акимов – 57,68

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoчемпионат России
logoсборная России
пары
Елизавета Осокина
logoАнастасия Мишина
logoАнастасия Мухортова
logoАлександра Бойкова
logoАлександр Галлямов
Александр Акимов
logoЯсмина Кадырова
Алиса Блинникова
Илья Миронов
logoДмитрий Евгеньев
logoНаталья Хабибуллина
logoИлья Княжук
Дарья Андреева
Алексей Карпов
logoДмитрий Козловский
Артем Грицаенко
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