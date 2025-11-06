У Фермина 3+4 в 4 последних матчах «Барсы». Сегодня – два ассиста в игре с «Брюгге»
У Фермина Лопеса 3+4 в 4 последних матчах за «Барселону».
Фермин Лопес продолжает набирать очки в матчах за «Барселону».
Полузащитник каталонцев отдал ассисты на голы Феррана Торреса и Ламина Ямаля в ворота «Брюгге» в 4-м туре Лиги чемпионов.
Всего на счету Фермина 3 гола и 4 результативных передачи в 4 последних играх.
Подробная статистика 22-летнего игрока доступна по ссылке.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЛЧ.
