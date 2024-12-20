«###### телепузик, жирный ######. Над тобой что, в школе издевались?» Актер Стивен Грэм оскорбил судью в Англии, матч прерывали на 8 минут. Местная ассоциация начала расследование

Матч «Барроу Таун» остановили из-за оскорблений арбитра актером Стивеном Грэмом.

Грэм посетил матч нон-лиги между «Барроу Таун» и «Хизер Сент-Джонс» в Лестершире со своим 17-летним сыном Альфи в прошлую субботу. За «Барроу Таун» играл его племянник.

Актер известен по ролям в фильмах «Большой куш», «Банды Нью-Йорка», «Пираты Карибского моря», «Шпион, выйди вон!», «Ирландец», «Веном 2», «Острые козырьки». Также он снялся в картинах о футболе «Гол!» и «Проклятый Юнайтед».

По сообщениям свидетелей, Грэм, наблюдавший за игрой, внезапно сорвался и начал оскорблять судью. Актер, стоявший у боковой линии между скамейками запасных, обвинил арбитра Дэвида Кеннеди в том, что тот «упивается властью».

Он назвал 41-летнего судью «###### (гребаным) телепузиком» и «жирным бесполезным ######## (болваном)». Утверждается, что Грэм также грубо упомянул о половом акте и спросил Кеннеди: «Над тобой что, в школе издевались?»

После этого матч был остановлен ​​на 8 минут. Арбитр отказался продолжать игру, пока Грэм не покинул боковую линию.

По итогам матча, проигранного «Барроу Таун» со счетом 0:3, футбольная ассоциация Лестершира и Ратленда начала расследование «ужасного» поведения актера.

Позднее Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила, что поддерживает местный орган в расследовании. По правилам FA, Грэму могут запретить приходить на матчи «Барроу Таун» навсегда либо на определенное количество игр. С клуба также могут снять очки за неподобающее поведение болельщика.

Как сообщил источник, близкий к Грэму, актер очень «подавлен», и позвонил судье, чтобы «горячо извиниться».