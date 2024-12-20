«МЮ» вручает стюардам пресс-папье за 25 лет работы. При Фергюсоне клуб дарил часы с гравировкой за 1000 фунтов: «Несколько человек ушли из-за этого»
Тем, кто проработал на домашней арене больше 25 лет, раньше дарили часы с гравировкой от Фергюсона. Их изготавливал спонсор клуба (Tag Heuer или Hublot), и стоили они до 1000 фунтов.
Во время пандемии ковида накопилась очередь из стюардов, достигших 25-летнего стажа. На презентации им вручили пакеты, в которых лежали часы Hugo Boss без гравировки.
Когда один из стюардов оценил часы у ювелира в городе, ему сказали, что они стоят не больше 150 фунтов.
«Несколько человек ушли из-за этого. Один из тех, кто получил награду, повернулся к организатору и сказал: «Это все, что я получу за 25 лет?»
Женщина обернулась и сказала: «Если тебе это не нравится, ты знаешь, что можешь сделать». Вот такое было отношение», – сказал стюард Фрэнк Робинсон, проработавший на «Олд Траффорд» 24 года и недавно принявший решение уволиться.
Отмечается, что после жалоб «Манчестер Юнайтед» вообще отказался от часов и теперь дарит стеклянное пресс-папье со значком клуба и надписью «Спасибо за 25 лет работы».
«МЮ» урезал премии стюардам и вынуждает опытных сотрудников увольняться: «Это крайне мелочно для футбольного клуба. Многие уходят после прихода Рэтклиффа»
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