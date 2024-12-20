Дюков про ФИФА и УЕФА: «В следующем году жду возвращения наших клубов и команд. Вполне возможно, что в ближайшее время произойдут изменения»

Александр Дюков допускает отмену отстранения России от международных турниров.

«Чтобы мы приняли участие в жеребьевке, ФИФА и УЕФА должны были отменить решения, которые они приняли в 2022 году. Они их не отменили. Теоретические возможности мы сохраняем, поскольку матчи еще не начались.

Нам, как командному виду спорта, сложнее вернуться. Но вполне возможно, что в ближайшее время произойдут изменения.

В следующем году жду положительных изменений и возвращения всех наших клубов и команд», – сказал президент РФС .