Фьюри перевесил Усика на 25 кг перед реваншем в Эр-Рияде

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном бою которого за титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе подерутся Александр Усик (22-0) и Тайсон Фьюри (34-1-1).

За сутки до турнира боксеры поучаствовали в церемонии взвешивания:

Александр Усик – 102,5 кг;

Тайсон Фьюри – 127,4 кг.

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