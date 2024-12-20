Фьюри перевесил Усика на 25 кг перед реваншем в Эр-Рияде
21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном бою которого за титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе подерутся Александр Усик (22-0) и Тайсон Фьюри (34-1-1).
За сутки до турнира боксеры поучаствовали в церемонии взвешивания:
Александр Усик – 102,5 кг;
Тайсон Фьюри – 127,4 кг.
Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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