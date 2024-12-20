«Винисиус раздражает расистов на поле и вне его. Поэтому он проиграл Родри». Журналистка Лакомб о «Золотом мяче»
Вингер «Реала» занял второе место в голосовании за приз лучшему футболисту года по версии France Football. Победителем стал хавбек «Манчестер Сити» Родри.
«Винисиус победил честно и справедливо и омыл душу тем, кто осознал очевидное: он проиграл Родри награду французского журнала из-за расизма.
«Но тогда Родри – плохой игрок?» – утверждают те, кто придерживается поверхностного взгляда на вещи. Нет, Родри – выдающийся игрок. Но он не был так хорош, как Вини. Никто не был.
Вини проиграл ему, потому что Вини раздражает расистов на поле и вне его», – заявила журналистка, комментатор, писатель и сценаристка Лакомб в своей колонке для UOL.
«От чернокожего ждут фразы «да, сеньор», выходящее за рамки воспринимается как высокомерие. Вини должен опустить голову и играть молча в глазах общества». Журналистка Лакомб о расизме
Журналистка Лакомб о Винисиусе: «Проигрыш «Золотого мяча» – один из эпизодов расизма. Будь он белым, его бы воспринимали как парня с выраженной позицией, а не нарушителя спокойствия»
«Расизм в адрес Винисиуса облачится в новые одеяния. Победит версия о том, что он раздражает и злит». Журналистка Лакомб о бразильце
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