Энтони, Газоль, Ховард, Стаудемайр и Риверс впервые номинированы на включение в Зал славы. В списке кандидатов также Кириленко, Кондрашин и Холден
Зал славы опубликовал официальный список кандидатов на включение в 2025 году.
Несколько игроков НБА оказались в расширенном списке кандидатов впервые. В числе наиболее заметных Кармело Энтони, Марк Газоль, Дуайт Ховард и Амаре Стаудемайр.
Легенды WNBA Сью Берд, Майя Мур и Сильвия Фаулс, главные тренеры НБА Док Риверс и Билли Донован также номинированы впервые.
В числе международных номинантов Андрей Кириленко, Владимир Кондрашин, Джей Ар Холден, Дэвид Блатт, Душан Ивкович и Этторе Мессина.
Следующим шагом после объявления кандидатов станет выбор финалистов, который состоится 14 февраля во время Матча всех звезд НБА в Сан-Франциско. Новый класс Зала славы будет объявлен 5 апреля.
Зал славы также одобрил сокращение периода ожидания на номинацию для кандидатов от игроков с трех полных сезонов до двух.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Hall
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