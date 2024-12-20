Энтони, Газоль, Ховард, Стаудемайр и Риверс впервые номинированы на включение в Зал славы. В списке кандидатов также Кириленко, Кондрашин и Холден

Зал славы опубликовал официальный список кандидатов на включение в 2025 году.

Несколько игроков НБА оказались в расширенном списке кандидатов впервые. В числе наиболее заметных Кармело Энтони , Марк Газоль , Дуайт Ховард и Амаре Стаудемайр .

Легенды WNBA Сью Берд, Майя Мур и Сильвия Фаулс, главные тренеры НБА Док Риверс и Билли Донован также номинированы впервые.

В числе международных номинантов Андрей Кириленко, Владимир Кондрашин, Джей Ар Холден, Дэвид Блатт, Душан Ивкович и Этторе Мессина.

Следующим шагом после объявления кандидатов станет выбор финалистов, который состоится 14 февраля во время Матча всех звезд НБА в Сан-Франциско. Новый класс Зала славы будет объявлен 5 апреля.

Зал славы также одобрил сокращение периода ожидания на номинацию для кандидатов от игроков с трех полных сезонов до двух.