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Энтони, Газоль, Ховард, Стаудемайр и Риверс впервые номинированы на включение в Зал славы. В списке кандидатов также Кириленко, Кондрашин и Холден

Зал славы опубликовал официальный список кандидатов на включение в 2025 году.

Несколько игроков НБА оказались в расширенном списке кандидатов впервые. В числе наиболее заметных Кармело Энтони, Марк Газоль, Дуайт Ховард и Амаре Стаудемайр.

Легенды WNBA Сью Берд, Майя Мур и Сильвия Фаулс, главные тренеры НБА Док Риверс и Билли Донован также номинированы впервые.

В числе международных номинантов Андрей Кириленко, Владимир Кондрашин, Джей Ар Холден, Дэвид Блатт, Душан Ивкович и Этторе Мессина.

Следующим шагом после объявления кандидатов станет выбор финалистов, который состоится 14 февраля во время Матча всех звезд НБА в Сан-Франциско. Новый класс Зала славы будет объявлен 5 апреля.

Зал славы также одобрил сокращение периода ожидания на номинацию для кандидатов от игроков с трех полных сезонов до двух.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Hall
logoДжей Ар Холден
logoДушан Ивкович
Сью Берд
Сильвия Фаулс
logoНБА
logoЭтторе Мессина
logoКармело Энтони
logoМарк Газоль
logoЗал славы
logoБилли Донован
logoДуайт Ховард
Майя Мур
logoВладимир Кондрашин
logoАмаре Стаудемайр
logoДок Риверс
logoАндрей Кириленко
logoДэвид Блатт
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