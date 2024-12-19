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  • Кубок Содружества. Спринт. Серохвостов стартует 11-м, Логинов – 16-м, Латыпов – 19-м, Смольский – 28-м, Поршнев – 34-м, Бажин – 41-м, Халили – 54-м
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Кубок Содружества. Спринт. Серохвостов стартует 11-м, Логинов – 16-м, Латыпов – 19-м, Смольский – 28-м, Поршнев – 34-м, Бажин – 41-м, Халили – 54-м

Серохвостов, Халили, Латыпов, Смольский пробегут спринт на Кубке Содружества.

Гонка пройдет 20 декабря.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

3-й этап

Чайковский

Спринт, мужчины

Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Вадим Истамгулов

5. Александр Корнев

8. Ильназ Мухамедзянов

9. Олег Домичек

11. Даниил Серохвостов

12. Антон Бабиков

14. Василий Томшин

15. Петр Пащенко

16. Александр Логинов

19. Эдуард Латыпов

20. Евгений Сидоров

25. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

26. Кирилл Стрельцов

28. Антон Смольский (Беларусь)

29. Александр Поварницын

34. Никита Поршнев

37. Максим Воробей (Беларусь)

40. Иван Колотов

41. Кирилл Бажин

54. Карим Халили

57. Виктор Плицев

59. Евгений Емерхонов

67. Денис Иродов

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
спринт
logoсборная России
logoКубок Содружества
результаты
сборная Беларуси
logoАнтон Бабиков
logoПетр Пащенко
Денис Иродов
logoНикита Поршнев
Кирилл Бажин
logoДмитрий Лазовский
logoЭдуард Латыпов
logoКарим Халили
logoДаниил Серохвостов
logoКирилл Стрельцов
Иван Колотов
logoАлександр Логинов
Евгений Емерхонов
Александр Корнев
Олег Домичек
Евгений Сидоров
Ильназ Мухамедзянов
Виктор Плицев
Антон Смольский
Вадим Истамгулов
logoВасилий Томшин
logoАлександр Поварницын
logoМаксим Воробей
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