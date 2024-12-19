Кубок Содружества. Спринт. Серохвостов стартует 11-м, Логинов – 16-м, Латыпов – 19-м, Смольский – 28-м, Поршнев – 34-м, Бажин – 41-м, Халили – 54-м
Серохвостов, Халили, Латыпов, Смольский пробегут спринт на Кубке Содружества.
Гонка пройдет 20 декабря.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
3-й этап
Чайковский
Спринт, мужчины
Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Вадим Истамгулов
5. Александр Корнев
8. Ильназ Мухамедзянов
9. Олег Домичек
11. Даниил Серохвостов
12. Антон Бабиков
14. Василий Томшин
15. Петр Пащенко
16. Александр Логинов
19. Эдуард Латыпов
20. Евгений Сидоров
25. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
26. Кирилл Стрельцов
28. Антон Смольский (Беларусь)
29. Александр Поварницын
34. Никита Поршнев
37. Максим Воробей (Беларусь)
40. Иван Колотов
41. Кирилл Бажин
54. Карим Халили
57. Виктор Плицев
59. Евгений Емерхонов
67. Денис Иродов
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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