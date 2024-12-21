Компани о наезде автомобиля на людей в Магдебурге: «Невозможно говорить о футболе. Надеюсь, наступит мир – не только в Германии, но и везде»

Венсан Компани высказался о трагедии в Магдебурге после игры с «Лейпцигом» (5:1).

Напомним, автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Пострадали от 60 до 80 человек, погибли как минимум двое: взрослый и ребенок. Власти Германии расценивают происшествие как теракт.

«Сегодня вечером почти невозможно говорить о футболе. Сейчас мы думаем о людях в Магдебурге.

Надеюсь, в какой-то момент наступит мир, не только в Германии, но и везде. Сегодня мы победили, но я надеюсь, что в следующем году будет больше побед ради мира», – сказал тренер «Баварии».