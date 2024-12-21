  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Компани о наезде автомобиля на людей в Магдебурге: «Невозможно говорить о футболе. Надеюсь, наступит мир – не только в Германии, но и везде»
20

Компани о наезде автомобиля на людей в Магдебурге: «Невозможно говорить о футболе. Надеюсь, наступит мир – не только в Германии, но и везде»

Венсан Компани высказался о трагедии в Магдебурге после игры с «Лейпцигом» (5:1).

Напомним, автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Пострадали от 60 до 80 человек, погибли как минимум двое: взрослый и ребенок. Власти Германии расценивают происшествие как теракт.

«Сегодня вечером почти невозможно говорить о футболе. Сейчас мы думаем о людях в Магдебурге.

Надеюсь, в какой-то момент наступит мир, не только в Германии, но и везде. Сегодня мы победили, но я надеюсь, что в следующем году будет больше побед ради мира», – сказал тренер «Баварии».

Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
logoВенсан Компани
logoРБ Лейпциг
logoБавария
logoбундеслига Германия
происшествия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичел из «Жироны» – фаворит на замену Гвардиоле в «Ман Сити». Хаби Алонсо – 2-й у букмекеров, Компани – 3-й
1616 декабря, 14:42
«Бавария» впервые проиграла – в 14-м туре! «Байер» уже близко
3114 декабря, 23:50
Компани об 1:2 с «Майнцем»: «Бавария» не показала свой лучший уровень. Мы используем это поражение, чтобы разжечь огонь в себе в ближайшие дни»
814 декабря, 17:53
«Майнц» выиграл у «Баварии» 4 из 5 последних матчей Бундеслиги дома
814 декабря, 17:26
Рекомендуем
Главные новости
🏆 Кто лучший спортсмен России-2024? Большое голосование Спортса’‘
вчера, 11:55
Директор «Пари НН» перепутал евро и рубли, когда делал предложение Кокшарову, утверждает Иван Карпов. Удальцов опровергает: «Ничего такого не было»
14вчера, 22:28
Чуквуэмека, Чилуэлл и Казадеи хотят покинуть «Челси» в январе. Они не играли в АПЛ в этом сезоне
11вчера, 22:00
«Милан» одолел «Верону» на выезде – 1:0. Рейндерс забил, Леау травмировался
67вчера, 21:45
Чемпионат Италии. «Милан» победил «Верону», «Наполи» сыграет в субботу, «Аталанта» и «Ювентус» – в воскресенье, «Интер» – в понедельник
10вчера, 21:45
Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге: 60-80 пострадавших, среди погибших – ребенок. «Бавария» и «Лейпциг» отреагировали: «Шокированы и опечалены»
73вчера, 21:40
«Бавария» снесла «РБ Лейпциг» – 5:1. У Дэвиса, Киммиха и Мусиалы по голу и ассисту
34вчера, 21:21
Чемпионат Германии. «Бавария» забила 5 голов «Лейпцигу», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в выходные
25вчера, 21:21
Мостовой про Канчельскиса в брянском «Динамо»: «Заслуживает большего, как и Мостовой. Наши места занимают проходимцы. А во Франции, Испании на руководящих постах великие футболисты»
41вчера, 20:59
«Сафонов выше Акинфеева по потенциалу, но Игорь реализовал его на 100%, а Матвей пока нет. С Доннаруммой они равны». Сарычев о вратаре «ПСЖ»
20вчера, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп Гвардиола: «Говорю игрокам принять ситуацию и не ставить перед собой больших целей. Мы не в порядке, но станем лучше»
2вчера, 22:50
Яровинский о Слуцком и СМИ: «Обиды нет. С журналистами говоришь про футбол – и не кайфуешь. Лучше про телок»
1вчера, 22:14
Сарычев об отказе от Азии: «Ошибка, там не слабый уровень, 5 команд мы не обыграем. Враждебности к нам не вижу, но у людей в мире одно мнение, которое им говорят. И нет альтернативного, из России»
11вчера, 22:05
Кубок Франции. «Лилль» обыграл «Руан», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
1вчера, 21:54
Рафинья о спаде «Барселоны»: «Дело в усталости, это главный фактор. Но мы сами виноваты, что плохо играем, наш уровень упал. Мы это преодолеем, у меня есть татуировка: «Все пройдет»
5вчера, 21:54
Чемпионат Испании. «Жирона» разгромила «Вальядолид», «Барса» сыграет с «Атлетико» в субботу
7вчера, 21:52
Яровинский о Слуцком в «Ливерпуле»: «Его груз ответственности убьет – это самая сложная работа в мире, как «Сити» после Гвардиолы. После харизматичных достигаторов очень тяжело»
8вчера, 21:45
Якупова перешла в «Спартак» из «Зенита». Лина – трехкратная чемпионка в составе сине-бело-голубых
6вчера, 21:35
«ПСЖ» связался с Осимхеном и хочет арендовать форварда с правом выкупа. Энрике может не одобрить сделку
7вчера, 21:25
Стам о Рэшфорде и Гарначо: «Тренер должен брать ситуацию в свои руки и показывать, что он босс. Нужно принимать жесткие решения, если игроки не способны много работать ради команды»
3вчера, 21:22
Рекомендуем