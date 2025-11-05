«Барселона» пропустила в 9 матчах подряд. Сухих игр нет с сентября
«Барселона» в 9-й раз подряд не сумела сохранить ворота сухими.
Команда Ханси Флика пропустила дважды в первые 17 минут матча против «Брюгге» в Лиге чемпионов.
Ранее каталонцам забили «Эльче» (3:1), «Реал Мадрид» (1:2), «Олимпиакос» (6:1), «Жирона» (2:1), «Севилья» (1:4), «ПСЖ» (1:2), «Реал Сосьедад» (2:1) и «Реал Овьедо» (3:1). Последний сухой матч был в сентябре.
9 ноября «Барселона» встретится с «Сельтой» в Ла Лиге.
«Брюгге» – «Барселона». 2:1 – Боржеш забил и ассистировал Трезольди! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
