«Барселона» пропустила в 9 матчах подряд. Сухих игр нет с сентября

«Барселона» в 9-й раз подряд не сумела сохранить ворота сухими.

Команда Ханси Флика пропустила дважды в первые 17 минут матча против «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Ранее каталонцам забили «Эльче» (3:1), «Реал Мадрид» (1:2), «Олимпиакос» (6:1), «Жирона» (2:1), «Севилья» (1:4), «ПСЖ» (1:2), «Реал Сосьедад» (2:1) и «Реал Овьедо» (3:1). Последний сухой матч был в сентябре.

9 ноября «Барселона» встретится с «Сельтой» в Ла Лиге.

