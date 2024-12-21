Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге: 60-80 пострадавших, среди погибших – ребенок. «Бавария» и «Лейпциг» отреагировали: «Шокированы и опечалены»

«Бавария» и «Лейпциг» отреагировали на наезд саудовца на толпу в Магдебурге.

Die Welt передает, что в результате инцидента, произошедшего на рождественской ярмарке в Магдебурге, пострадали от 60 до 80 человек, погибли как минимум двое: взрослый и ребенок.

Подозреваемый задержан полицией. Согласно официальной информации, это 50-летний врач из Саудовской Аравии, который проживает в Германии с 2006-го. Власти расценивают происшествие как теракт.

Утверждается, что перед нападением мужчина арендовал автомобиль BMW, на пассажирском сидении обнаружен багаж, и пока неясно, не было ли в нем взрывного устройства. Полиция выясняет, действовал ли водитель в одиночку.

По данным Bild и Volksstimme, погибли по меньшей мере 11 человек. Полиция оцепила центр города, идет поиск взрывчатки.

В связи с событиями вечера «Бавария » написала в твиттере: «С ужасом следим за новостями из Магдебурга».

«Лейпциг » тоже отреагировал: «Мы шокированы и глубоко опечалены вестями из Магдебурга. Наши мысли – с жертвами и их друзьями и семьями. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления и благодарим всех спасателей и лиц, оказавших первую помощь».

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен сообщил , что после матча с «Лейпцигом» (5:1) было решено не устраивать праздничных мероприятий.