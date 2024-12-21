Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге: 60-80 пострадавших, среди погибших – ребенок. «Бавария» и «Лейпциг» отреагировали: «Шокированы и опечалены»
Die Welt передает, что в результате инцидента, произошедшего на рождественской ярмарке в Магдебурге, пострадали от 60 до 80 человек, погибли как минимум двое: взрослый и ребенок.
Подозреваемый задержан полицией. Согласно официальной информации, это 50-летний врач из Саудовской Аравии, который проживает в Германии с 2006-го. Власти расценивают происшествие как теракт.
Утверждается, что перед нападением мужчина арендовал автомобиль BMW, на пассажирском сидении обнаружен багаж, и пока неясно, не было ли в нем взрывного устройства. Полиция выясняет, действовал ли водитель в одиночку.
По данным Bild и Volksstimme, погибли по меньшей мере 11 человек. Полиция оцепила центр города, идет поиск взрывчатки.
В связи с событиями вечера «Бавария» написала в твиттере: «С ужасом следим за новостями из Магдебурга».
«Лейпциг» тоже отреагировал: «Мы шокированы и глубоко опечалены вестями из Магдебурга. Наши мысли – с жертвами и их друзьями и семьями. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления и благодарим всех спасателей и лиц, оказавших первую помощь».
Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен сообщил, что после матча с «Лейпцигом» (5:1) было решено не устраивать праздничных мероприятий.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий