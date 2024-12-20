Крикунов о словах Комличенко: «Цены выросли очень сильно, но мы уже все пережили. Нас ничем не запугать! Те, кто пожил в СССР, ничего не боятся»
Нападающий «Ростова» высказался о том, сколько денег ему нужно в месяц: «Не 30 тысяч и не 100. Чем больше зарабатываешь, тем качественнее продукты купишь, помидоры не за 300 рублей. И то 300 – дорого!».
Также Комличенко рассказал, что его пугают и шокируют цены: «Есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи».
«Цены на самом деле выросли очень сильно. Но я не думаю, что этот футболист не заработал себе на помидоры.
Конечно, не хотелось бы, чтобы цены так летели вверх – все-таки скоро Новый год. Сейчас как всегда торговля все поднимет, цены взвинтят.
Мы уже все пережили. Нас ничем не запугать! Те, кто пожил в Советском союзе, ничего не боятся. Пенсионерам, наверное, тяжеловато, но у них есть разные льготы.
Магазины им скидку дают, если они приходят пораньше. У меня недалеко от дома «Пятерочка» – там им специальная скидка 10%.
Кому совсем уж тяжело, то есть помощь. У нас в стране много вещей, где государство защищает граждан.
Просто мы мало знаем законы и системы», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов.
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