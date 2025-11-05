«Карабах» впервые набрал очки в еврокубках против команды АПЛ. До ничьей с «Челси» было 6 поражений

«Карабах» впервые набрал очки в еврокубках против команды из АПЛ.

«Карабах» впервые в истории набрал очки в еврокубковом матче против команды из АПЛ .

Сегодня азербайджанская команда сыграла вничью с «Челси» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:2).

Ранее «Карабах » проиграл все шесть матчей против команд из АПЛ в еврокубках – по два против «Тоттенхэма » (1:3, 0:1), «Челси » (0:6, 0:4) и «Арсенала» (0:3, 0:1).

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов у «Карабаха» 2 победы, ничья и поражение. Команда идет 14-й в таблице с 7 набранными очками.