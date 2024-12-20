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Тутберидзе – Акатьевой после ошибки в прокате: «Ты себя просто из борьбы тут же вынимаешь. Все, ты ни за что не борешься»

Тутберидзе считает, что Акатьева после ошибки больше не борется за медали ЧР.

Софья Акатьева в короткой программе на чемпионате России в Омске сдвоила тулуп в каскаде. 

«Ты не устала, нормально ехала – ты не пошла. Что это, (как будто) на четверной не пошла? Что? Что «не знаю»? Надо знать.

Ну ты же понимаешь, что ты себя просто из борьбы тут же вынимаешь. Все, ты ни за что не борешься», – сказала Тутберидзе Акатьевой в эфире Первого канала. 

За прокат короткой Акатьева получила 71,62 балла. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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женское катание
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