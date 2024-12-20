Камила Валиева не сможет отобраться на Олимпиаду-2026 из-за сроков дисквалификации

Валиева не сможет отобраться на Олимпиаду-2026 из-за сроков дисквалификации.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры в Милане. Завоевать квоты российские фигуристы смогут на турнире в Пекине, который пройдет в сентябре 2025 года.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в феврале 2025 года должна подать списки участников квалификационного турнира. Квоты будут именными и перераспределить их ФФККР не сможет.

Камила Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил до декабря 2025 года. Принять участие в отборе на Игры-2026 она не сможет.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много