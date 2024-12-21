В «Пари НН» перепутали евро и рубли, когда делали предложение Кокшарову из «Краснодара» (Иван Карпов)

В «Пари НН» перепутали евро и рубли, когда делали предложение игроку.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Ивана Карпова, спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов перепутал евро и рубли, когда делал предложение футболисту «Краснодара» Александру Кокшарову, которого нижегородцы арендовали.

Удальцов пообщался с представителями игрока и решил, что зарплата Александра – 400 тысяч евро в год. Директор предложил сумму в районе 330 тысяч евро.

Однако зарплата Кокшарова в «Краснодаре» составляла 350 тысяч рублей в месяц, но озвучивалась сумма в 400 тысяч в месяц. На завышенный контракт Кокшарова обратили внимание на совете директоров «Пари НН» и заблокировали переход.

В итоге стороны сошлись на зарплате в 1 миллион рублей в месяц.

Сам Удальцов заявил, что клуб дал Кокшарову ту зарплату, которую он заслуживает.

«Мы сделали зарплату Кокшарову ту, которую он заслуживает по рынку. Я считаю, что это хорошие условия для клуба и для парня тоже. Ничего такого, что ты написал, у нас не было», – заявил спортивный директор «Пари НН».

В этом сезоне Мир РПЛ Кокшаров провел шесть матчей, не отметившись забитыми мячами.