Директор «Зенита» Погорелов: «У нас самая посещаемая арена Восточной Европы по итогам сезона-2024/25. Прирост билетной выручки за последние два сезона – 42%»

Максим Погорелов: у «Зенита» самая посещаемая арена в Восточной Европе.

Максим Погорелов рассказал о работе стадиона «Зенита».

«Мы проводим специальные рекламные кампании, позиционирующие «Газпром Арену» как семейный стадион, ведем работу с профильными комитетами – не только по спорту, но и по туризму, образованию, молодежной политике, разрабатываем специальные наполнения, предматчевые программы, которые позволяют привлекать семейную аудиторию.

Все перечисленные шаги привели к тому, что прирост билетной выручки у нас за последние два сезона составил 42%. До 30% выросла доля фан-шопа, начинали с 20%. До 60% выросла прибыль с послематчевой торговли за последние три сезона. Рост туристической аудитории составил 34%.

По итогам сезона-2024/25 мы стали самой посещаемой ареной в России и в Восточной Европе», – подчеркнул исполнительный директор «Зенита».