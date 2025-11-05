Семак об 1:3 с «Динамо»: «Первый тайм «Зенит» сыграл ниже своих возможностей. Во втором много ошибались в обороне и пропустили. Соболев провел неплохой матч»
Сергей Семак: «Зенит» сыграл с «Динамо» ниже своих возможностей.
Главный тренер «Зенита» оценил поражение от «Динамо» (1:3) в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная игра пройдет 27 ноября в Москве.
– Настоящий кубковый матч. Понятно, что он двухраундовый, тем не менее накал и эмоции сегодня присутствовали.
Первый тайм мы сыграли ниже своих возможностей. Особенно это касается создания голевых моментов.
Во втором тайме в этом компоненте лучше играли. Были голевые моменты, но не забили и в обороне показали не самую лучшую игру. Много ошибались и пропустили мячи.
– Довольны ли вы игрой Александра Соболева? Вы его не меняли до последнего.
– По движению и старанию он сегодня провел неплохой матч, – сказал Семак.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
