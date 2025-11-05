Судья с помощью ВАР отменил пенальти «Интера» в ворота «Кайрата» после падения Биссека в штрафной
Пенальти в ворота «Кайрата» отменен после вмешательства ВАР.
«Кайрат» играет с «Интером» на выезде в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 19-й минуте арбитр Луиш Годинью назначил пенальти в ворота «Кайрата» после падения Янна Биссека в штрафной казахстанцев при попытке обыграть защитника Офри Арада. После просмотра видеоповтора судья отменил свое решение.
Скриншот: трансляция Okko
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
