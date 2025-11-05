Фанаты «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» и другие кричалки на матче Кубка. Фанаты петербуржцев оскорбляли Карпина и кричали: «Грязный мусор время выносить»

Фанаты «Зенита» и «Динамо» скандировали оскорбительные кричалки на матче Кубка.

«Зенит» уступил «Динамо » в Санкт-Петербурге в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России (1:3).

Во время матча фанаты обеих команд скандировали оскорбительные кричалки о сопернике.

Болельщики «Зенита» скандировали «Грязный мусор время выносить», а также другие оскорбительные кричалки о «Динамо» и главном тренере бело-голубых Валерии Карпине .

Фанаты «Динамо» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола», «Раз-два-три, «Зенитушка», соси» и другие кричалки.

«Наш позор вам только снится». Фанаты «Зенита» высмеяли кричалку «Позор российского футбола»