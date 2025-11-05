Лапочкин о падении Жерсона: «Это пенальти, Маричаль тянет за футболку, и она настолько оттянута... Очевидный момент. Судья должен сам видеть, но ВАР‑то куда смотрит?»

Сергей Лапочкин: падение Жерсона – это пенальти.

Сергей Лапочкин считает, что «Зенит» должен был исполнять пенальти в матче с «Динамо» (1:3) в FONBET Кубке России.

«Самое главное, что Маричаль действительно ошибся, он тянет Жерсона, и тот падает. Не подгибает ноги, не падает вперед на живот, а куда его тянут, туда он и падает. Это пенальти, защитник виноват.

Непонятно, почему система ВАР, которая все это видит, не вмешивается в эпизод. Футболка настолько оттянута… Очевидный момент.

Судья [Егор Егоров] должен сам видеть, но ВАР‑то куда смотрит?» – спросил экс-арбитр.