Кубок мира. Спринт. Эльвира Оберг стартует 44-й, Брезаз-Буше – 46-й, Симон – 48-й, Вирер – 50-й, Пройс – 54-й, Жанмонно – 62-й
20 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдет женский спринт.
Кубок мира по биатлону-2024/25
3-й этап
Анси, Франция
Женщины
Спринт
Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
16. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
22. Софи Шово (Франция)
23. Анамария Лампич (Словения)
34. Жанна Ришар (Франция)
42. Суви Минккинен (Финляндия)
44. Эльвира Оберг (Швеция)
46. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
48. Жюлия Симон (Франция)
50. Доротея Вирер (Италия)
52. Каролине Кноттен (Норвегия)
56. Осеан Мишлон (Франция)
54. Франциска Пройс (Германия)
58. Юлия Таннхаймер (Германия)
60. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
62. Лу Жанмонно (Франция)
64. Элла Халварссон (Швеция)
66. Ванесса Фойгт (Германия)
68. Анна Магнуссон (Швеция)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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