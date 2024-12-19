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Кубок мира. Спринт. Эльвира Оберг стартует 44-й, Брезаз-Буше – 46-й, Симон – 48-й, Вирер – 50-й, Пройс – 54-й, Жанмонно – 62-й

20 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдет женский спринт.

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап

Анси, Франция

Женщины

Спринт

Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

16. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

22. Софи Шово (Франция)

23. Анамария Лампич (Словения)

34. Жанна Ришар (Франция)

42. Суви Минккинен (Финляндия)

44. Эльвира Оберг (Швеция)

46. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

48. Жюлия Симон (Франция)

50. Доротея Вирер (Италия)

52. Каролине Кноттен (Норвегия)

56. Осеан Мишлон (Франция)

54. Франциска Пройс (Германия)

58. Юлия Таннхаймер (Германия)

60. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

62. Лу Жанмонно (Франция)

64. Элла Халварссон (Швеция)

66. Ванесса Фойгт (Германия)

68. Анна Магнуссон (Швеция)

Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoКубок мира по биатлону
logoАнси
спринт (жен)
logoДоротея Вирер
logoЛиза Тереза Хаузер
logoсборная Финляндии жен
logoЛена Хекки-Гросс
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoсборная Германии жен
logoЭльвира Оберг
logoАнамария Лампич
logoСофи Шово
logoЛу Жанмонно
logoСуви Минккинен
logoсборная Франции жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Италии жен
logoВанесса Фойгт
logoсборная Словении жен
logoсборная Швеции жен
logoОсеан Мишлон
logoЭлла Халварссон
logoКаролине Кноттен
logoсборная Швейцарии жен
logoЖанна Ришар
logoЮлия Таннхаймер
logoсборная Австрии жен
logoАнна Магнуссон
logoФранциска Пройс
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