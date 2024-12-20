Олег Яровинский высказался о системе слежки за людьми в Китае.

43-летний специалист работает помощником Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа ».

Система Skynet в Китае включает 600 миллионов камер видеонаблюдения и охватывает почти все уголки страны.

– В Китае свободы меньше?

– Да. Зато – абсолютно безопасно. Многие называют Китай самой безопасной страной в мире. Мешок денег брось на улице – никто не тронет. Но не потому, что все такие честные.

– Догадываюсь, почему.

– Не уйдешь с этим мешком далеко – упакуют через два квартала. Я ничего нарушать не собираюсь, поэтому по мне такая система слежки – плюс.

У меня есть приятель, который покидает свою родную страну, потому что ему за месяц пять раз ломали автомобиль. Наверное, он бы выбрал Китай, – сказал Олег Яровинский .

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