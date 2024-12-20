Яровинский о Китае: «Самая безопасная страна в мире, система слежки – это плюс. Мешок денег брось на улице, никто не тронет – упакуют через два квартала»
43-летний специалист работает помощником Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа».
Система Skynet в Китае включает 600 миллионов камер видеонаблюдения и охватывает почти все уголки страны.
– В Китае свободы меньше?
– Да. Зато – абсолютно безопасно. Многие называют Китай самой безопасной страной в мире. Мешок денег брось на улице – никто не тронет. Но не потому, что все такие честные.
– Догадываюсь, почему.
– Не уйдешь с этим мешком далеко – упакуют через два квартала. Я ничего нарушать не собираюсь, поэтому по мне такая система слежки – плюс.
У меня есть приятель, который покидает свою родную страну, потому что ему за месяц пять раз ломали автомобиль. Наверное, он бы выбрал Китай, – сказал Олег Яровинский.
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