«Бенфика» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Бенфика» примет «Байер» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Матч пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Лига чемпионов. 4 тур
5 ноября 20:00, Эштадиу да Луш
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
