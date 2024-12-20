Экс-жена Сафонова добивалась психэкспертизы Матвея из-за слов про стресс от выхода против «Монако»: «Поведение говорит о расстройстве. Им руководят синдромы внезапного богатства и сутяжничества»

Экс-жена Матвея Сафонова призвала отправить игрока на психологическую экспертизу.

Телеграм-канал Baza сообщает, что Анастасия направила соответствующее ходатайство после игры «ПСЖ » с «Монако ». Российский голкипер парижан вышел на замену в первом тайме и по завершении матча заявил, что это событие стало для него «стрессовым».

«Подобное поведение Сафонова М.Е., полагаю, говорит о наличии у него психологического расстройства, наличии у него чувства страха, неуверенности в себе, неспособности руководить своими действиями. Там, где 2-метровый курсант спокойно бы сам встал и побежал на замену раненого друга, неуверенный в себе Сафонов М.Е. жалуется, как стрессово и сумбурно ему было, когда его поставили на замену.

Сафонов М.Е. фактически придумывает исковые заявления, чтобы получить психологическое удовлетворение вследствие того, полагаю, что им руководят синдром внезапного богатства, синдром сутяжничества (кверулянство) и, возможно, также синдром раздвоения личности», – утверждает бывшая супруга футболиста.

Анастасия хочет, чтобы Матвея отправили на судебно-психологическую экспертизу и узнали, имеются ли у него изменения психической деятельности, наступившие после того, как он стал зарабатывать более 10 миллионов рублей в месяц. По данным Baza, 20 декабря суд отклонил ходатайство Сафоновой.