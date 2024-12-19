Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Худайбердиева и Базин покажут произвольные танцы
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 10:30 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Софья Тютюнина – Матвей Грачев
2. Дарья Савкина – Александр Вахнов
3. Анна Коломенская – Артем Фролов
4. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
5. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
Вторая разминка
6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
8. Анна Щербакова – Егор Гончаров
9. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Третья разминка
11. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
12. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
13. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
14. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
15. Александра Степанова – Иван Букин
После ритм-танца
1. Александра Степанова – Иван Букин – 85,62
2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 83,96
3. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 83,55
4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 81,53
5. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 79,72
6. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 79,34
7. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 78,13
8. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 76,75
9. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 75,70
10. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 74,79
11. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 74,07
12. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 72,86
13. Анна Коломенская – Артем Фролов – 72,63
14. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 70,77
15. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 68,15
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
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