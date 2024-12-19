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Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Худайбердиева и Базин покажут произвольные танцы

Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный представят произвольные танцы на ЧР-2025.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 10:30 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

2. Дарья Савкина – Александр Вахнов

3. Анна Коломенская – Артем Фролов

4. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

5. Елизавета Шичина – Павел Дрозд

Вторая разминка

6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

8. Анна Щербакова – Егор Гончаров

9. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Третья разминка

11. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

12. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

13. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

14. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

15. Александра Степанова – Иван Букин

После ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин – 85,62

2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 83,96

3. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 83,55

4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 81,53

5. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 79,72

6. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 79,34

7. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 78,13

8. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 76,75

9. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 75,70

10. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 74,79

11. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 74,07

12. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 72,86

13. Анна Коломенская – Артем Фролов – 72,63

14. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 70,77

15. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 68,15

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoчемпионат России
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