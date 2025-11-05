«Динамо» Карпина впервые за 10 матчей обыграло клуб из топ-8 РПЛ

«Динамо» прервало серию неудач в играх против клубов из первой восьмерки Мир РПЛ.

Команда Валерия Карпина сегодня победила «Зенит» в FONBET Кубке России – 3:1.

Ранее московская команда уступила в чемпионате «Краснодару» (0:1), «Локомотиву» (3:5), ЦСКА (1:3) и «Зениту» (1:2), а также сыграла вничью с «Балтикой» (1:1), «Спартаком» (2:2) и «Рубином» (0:0). Победить «быков» не удалось и в Кубке – 0:4 в первом матче, поражение по пенальти во втором.