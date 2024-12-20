Леау получил травму в 1-м тайме матча «Милана» с «Вероной»
Рафаэл Леау получил травму в матче с «Вероной» в Серии А.
На 30-й минуте вингер «Милана» сел на газон и дал понять, что испытывает дискомфорт. Обсудив ситуацию с медштабом, он покинул поле.
Вместо португальца главный тренер Паулу Фонсека выпустил Тео Эрнандеса.
«Верона» – «Милан». Леау и Рейндерс играют. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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