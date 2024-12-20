Леау получил травму в 1-м тайме матча «Милана» с «Вероной»

Рафаэл Леау получил травму в матче с «Вероной» в Серии А.

На 30-й минуте вингер «Милана » сел на газон и дал понять, что испытывает дискомфорт. Обсудив ситуацию с медштабом, он покинул поле. Вместо португальца главный тренер Паулу Фонсека выпустил Тео Эрнандеса . «Верона» – «Милан». Леау и Рейндерс играют. Онлайн-трансляция