Капризов сделал передачу в матче с «Ютой» и догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Кирилл Капризов сделал передачу в матче с «Ютой».

Форвард «Миннесоты» ассистировал Матсу Зукарелло при единственной шайбе команды в матче против клуба из Солт-Лейк-Сити (1:2).

На счету 27-летнего россиянина стало 49 (22+27) очков в 32 играх в текущем сезоне. Текущая результативная серия – 4 игры подряд (4+2 на отрезке).

Капризов догнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова (49 очков в 28 играх, 14+35) в гонке бомбардиров НХЛ , они делят промежуточное 3-е место.

Сегодня Кирилл (26:37, 7:49 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 5 бросками в створ.