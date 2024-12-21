Капризов сделал передачу в матче с «Ютой» и догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
Кирилл Капризов сделал передачу в матче с «Ютой».
Форвард «Миннесоты» ассистировал Матсу Зукарелло при единственной шайбе команды в матче против клуба из Солт-Лейк-Сити (1:2).
На счету 27-летнего россиянина стало 49 (22+27) очков в 32 играх в текущем сезоне. Текущая результативная серия – 4 игры подряд (4+2 на отрезке).
Капризов догнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова (49 очков в 28 играх, 14+35) в гонке бомбардиров НХЛ, они делят промежуточное 3-е место.
Сегодня Кирилл (26:37, 7:49 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 5 бросками в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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