Россияне, получившие нейтральный статус ISU, будут выступать в одноцветной форме
Международный союз конькобежцев (ISU) назвал критерии для экипировки российских спортсменов с нейтральным статусом.
Согласно документу ISU, россияне должны будут надевать простую одноцветную форму без какой-либо национальной символики. Вариант такой формы должен быть заранее предоставлен ISU на утверждение.
Аналогичные критерии также относятся к персоналу спортсменов.
Ранее ISU допустил российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов до участия в квалификации на Олимпиаду-2026.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ISU
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