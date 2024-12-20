Россияне, получившие нейтральный статус ISU, будут выступать в одноцветной форме

Международный союз конькобежцев (ISU) назвал критерии для экипировки российских спортсменов с нейтральным статусом.

Согласно документу ISU, россияне должны будут надевать простую одноцветную форму без какой-либо национальной символики. Вариант такой формы должен быть заранее предоставлен ISU на утверждение.

Аналогичные критерии также относятся к персоналу спортсменов.

Ранее ISU допустил российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов до участия в квалификации на Олимпиаду-2026.