Пивоваров после 3:1 с «Зенитом»: «У Карпина есть кредит доверия – работаем все вместе над улучшением результатов «Динамо». У нас было преимущество всю игру»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил значение победы над «Зенитом».
В среду москвичи в гостях обыграли петербуржцев (3:1) в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответный матч состоится в Москве 27 ноября.
– Насколько довольны?
– Команду с победой. Понятно, это первая игра. Будет еще решающая в Москве. Всех болельщиков «Динамо» приглашаем на игру, она важная, за выход в следующий этап. Тем более у «Динамо» есть небольшое преимущество.
Здорово выигрывать здесь. Это не первый раз случается у «Динамо» в Санкт‑Петербурге. Хороший счет для кубкового матча. Хорошо сыграли молодые футболисты, это наше будущее. «Динамо» имело преимущество всю игру, имело больше моментов и реализовало их.
– Эта игра повлияет на положение Карпина?
– «Динамо» не на тех местах, на которых хотелось бы видеть. У Карпина есть кредит доверия. Работаем все вместе над улучшением результатов. Надеемся, что этот результат будет способствовать, – сказал Пивоваров.
После 14 туров Мир РПЛ «Динамо» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.