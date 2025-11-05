Пивоваров после 3:1 с «Зенитом»: «У Карпина есть кредит доверия – работаем все вместе над улучшением результатов «Динамо». У нас было преимущество всю игру»

Павел Пивоваров: работаем вместе с Карпиным над улучшением результатов «Динамо».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил значение победы над «Зенитом ».

В среду москвичи в гостях обыграли петербуржцев (3:1) в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответный матч состоится в Москве 27 ноября.

– Насколько довольны?

– Команду с победой. Понятно, это первая игра. Будет еще решающая в Москве. Всех болельщиков «Динамо» приглашаем на игру, она важная, за выход в следующий этап. Тем более у «Динамо» есть небольшое преимущество.

Здорово выигрывать здесь. Это не первый раз случается у «Динамо» в Санкт‑Петербурге. Хороший счет для кубкового матча. Хорошо сыграли молодые футболисты, это наше будущее. «Динамо» имело преимущество всю игру, имело больше моментов и реализовало их.

– Эта игра повлияет на положение Карпина?

– «Динамо» не на тех местах, на которых хотелось бы видеть. У Карпина есть кредит доверия. Работаем все вместе над улучшением результатов. Надеемся, что этот результат будет способствовать, – сказал Пивоваров.

После 14 туров Мир РПЛ «Динамо» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.