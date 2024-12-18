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Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян, Акатьева, Муравьева, Горбачева, Фролова выйдут на лед с короткими программами

Петросян, Акатьева, Муравьева, Горбачева покажут короткие программы на ЧР-2025.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Женщины

Короткая программа

Начало – 13:00 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участницы

Мария Агаева

Софья Акатьева

Екатерина Анисимова

Яна Битюшкова

Софья Важнова

Алина Горбачева

Ксения Гущина

Елизавета Куликова

Софья Муравьева

Камилла Нелюбова

Аделия Петросян

Дарья Садкова

Ксения Синицына

Дарья Третьякова

Анна Фролова

Людмила Фурсова

Софья Чаплыгина

Вероника Яметова

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
женское катание
logoчемпионат России
logoсборная России
logoСофья Муравьева
Дарья Садкова
Софья Чаплыгина
logoЕлизавета Куликова
Камилла Нелюбова
Людмила Фурсова
Дарья Третьякова
Мария Агаева
Вероника Яметова
Яна Битюшкова
logoСофья Акатьева
Софья Важнова
logoКсения Синицына
Анна Фролова
Екатерина Анисимова
Алина Горбачева
logoАделия Петросян
Ксения Гущина
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