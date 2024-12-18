Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян, Акатьева, Муравьева, Горбачева, Фролова выйдут на лед с короткими программами
Петросян, Акатьева, Муравьева, Горбачева покажут короткие программы на ЧР-2025.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:00 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участницы
Мария Агаева
Софья Акатьева
Екатерина Анисимова
Яна Битюшкова
Софья Важнова
Алина Горбачева
Ксения Гущина
Елизавета Куликова
Софья Муравьева
Камилла Нелюбова
Аделия Петросян
Дарья Садкова
Ксения Синицына
Дарья Третьякова
Анна Фролова
Людмила Фурсова
Софья Чаплыгина
Вероника Яметова
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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