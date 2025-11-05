«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Манчестер Сити» примет «Боруссию» Дортмунд в 4-м туре Лиги чемпионов.
Матч пройдет на стадионе «Этихад».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Лига чемпионов. 4 тур
5 ноября 20:00, Этихад
Не начался
