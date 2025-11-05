«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Манчестер Сити» примет «Боруссию» Дортмунд.

«Манчестер Сити » примет «Боруссию» Дортмунд в 4-м туре Лиги чемпионов.

Матч пройдет на стадионе «Этихад».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

