4

«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Манчестер Сити» примет «Боруссию» Дортмунд.

«Манчестер Сити» примет «Боруссию» Дортмунд в 4-м туре Лиги чемпионов.

Матч пройдет на стадионе «Этихад».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
онлайны
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБоруссия Дортмунд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Александр Мостовой: «95% судей не играли на высоком уровне, это основная их проблема. Есть ситуации, когда даже футболисты с сумасшедшим опытом не могут разобраться – ВАР помогает»
2 минуты назад
Воробьев – Winline игрок месяца в РПЛ. Форвард «Локомотива» опередил Батракова, Сергеева, Агкацева и Бориско
28 минут назад
Дегтярев о легионерах: «Некоторые матчи РПЛ напоминают турнир стран Латинской Америки, наши тренеры ощущают себя лишним звеном. Развитие футбола не может быть передано на аутсорс»
39 минут назад
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
сегодня, 08:00Тесты и игры
Флик хочет покинуть «Барсу» летом из-за усталости. Тренер разочарован некоторыми игроками (ABC)
сегодня, 07:18
Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Карабаха», «Барселона» сыграет с «Брюгге», «Ман Сити» примет «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата»
сегодня, 07:10
Сергей Юран: «Уже хочется окунуться в работу, я — максималист. Когда есть цели, задачи, значит, ты живешь правильной жизнью»
сегодня, 06:42
Победы «Ливерпуля», «Баварии» и «Арсенала» в ЛЧ, интервью Роналду Моргану, российские ватерполисты допущены к международным турнирам, Бекхэма произвели в рыцари и другие новости
сегодня, 06:10
РПЛ планирует повысить качество трансляций в формате Ultra HD, создать архив и усовершенствовать систему ВАР
сегодня, 04:20
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
сегодня, 03:43
Ко всем новостям
Последние новости
Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ в феврале 2026-го под нейтральным флагом. Игры планируется проводить за пределами РФ (Sport Baza)
1 минуту назад
Чичарито: «Значит, мужественность раздражает, потому что целостный мужчина не поддается манипуляции. Интересно»
50 минут назад
В Камеруне готовы провести ответный матч с Россией: «Приглашаем. У нас прекрасная инфраструктура»
сегодня, 07:44
«Брюгге» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:30
«У ЦСКА проблемы с позиционными атаками, нападающие не забивают». Радимов об армейцах
сегодня, 06:58
«Интер» – «Кайрат». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:27
Данил Глебов получил травму в матче с «Рубином». Хавбек «Динамо» вернется в строй после ноябрьской паузы
сегодня, 06:16
«Карабах» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 05:52
Симеоне о 3:1 с «Юнионом»: «После пропущенного гола игра вышла из-под контроля, но все закончилось в пользу «Атлетико»
сегодня, 05:22
Первая лига. «Урал» сыграет с «Челябинском»
сегодня, 05:06