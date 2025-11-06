Сергей Семак: «Чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят – мстят за что‑то, наверное. Оказывается, можно хватать за футболки и держать. Многие решения абсолютно непонятные»
Сергей Семак заявил, что многие решения судей кажутся ему непонятными.
В среду «Зенит» уступил «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Главным арбитром матча был Егор Егоров.
– Показалось, что вас снова не совсем удовлетворили судейские решения.
– Почему снова?
– Потому что такое уже бывало.
– Ну вы же видели, допустим, прошлую игру: на Нино наступают – ничего нет. Потом следующая игра: показывают красную карточку, и никто не понимает, почему.
То же самое сегодня: оказывается, можно хватать за футболки и держать, а уже судья решает – или ВАР, не знаю, кто именно решает – где задержка, а где нет. Любой контакт – решение принимают судьи, и многие из них абсолютно непонятные. Поэтому ничего не меняется: чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, мстят за что‑то, не знаю, – сказал главный тренер «Зенита».